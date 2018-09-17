جهاز ليزر جديد يعالج الصلع خلال 20 يومًا

منح جهاز ليزري متطور الأمل لآلاف مرضى الصلع؛ بعد نجاحه في إعادة إنماء الشعر في الفئران خلال 20 يومًا فقط.

ويحتوي الجهاز على 900 من المصابيح الليزرية الدقيقة التي حفزت نمو الشعر في الفئران المصابة بالثعلبة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كشفت دراسة كورية أن ارتداء الجهاز الذي يبلغ سمكه 20 مم لمدة 15 دقيقة فقط في اليوم، على مدار 20 يومًا، أدى إلى نمو شعر أطول وأسرع من أولئك الذين تلقوا حقنة نمو الشعر.

هذا وقد ثبت في السابق أن الليزر يحفز نمو بصيلات الشعر، وعلى الرغم من أن العلاج الليزري الموجود بالفعل فعال ولا يترك آثارًا جانبية، إلا أنه مكلف ويتطلب معدات كبيرة تجعل استخدامه غير عملي.

وفي المقابل يعتبر الجهاز الجديد ضئيل الحجم وسهل الاستخدام، ويحتاج طاقة أقل بألف مرة من الأجهزة التقليدية، ما يجعله أرخص بكثير.

ورغم عدم اختبار الجهاز على البشر بعد، يعتقد العلماء أنه قد يفيد 25 % تقريبًا من الرجال الذين يصابون بالصلع المبكر في سن الخامسة والعشرين.

وبالإضافة إلى تحفيز نمو الشعر، يعتقد العلماء أن الجهاز الجديد الذي لا ينتج حرارة عالية، يمكنه أيضًا تعجيل التئام الجروح وعلاج حب الشباب.