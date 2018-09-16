مصر.. تطورات جديدة في كارثة الغسيل الكلوي

قرَّرت النيابة العامة في مصر، اليوم الأحد، احتجاز 5 مسؤولين وعاملين في وزارة الصحة في واقعة وفاة 4 مرضى بالفشل الكلوي وتدهور صحة 32 آخرين حالتهم خطيرة بأحد المستشفيات الحكومية.

وأعلنت وزارة الصحة، عن وفاة مصاب جديد لترتفع الحصيلة إلى 4 مرضى بعدما توفى أمس 3 من المصابين.

وأثبتت التحقيقات أن خطأً طبيًّا وقع فيه الفريق الطبي الخاص بالغسيل الكلوي في مستشفى “ديرب نجم” بمحافظة الشرقية شرق مصر، تسبب في تعرض حياة 36 مريضًا إلى الخطر وتزايد احتمالية الوفاة.

وشملت قائمة المتحفظ عليهم من قبل النيابة مدير ورئيس قسم الغسيل بالمستشفى ونائب رئيس القسم وطبيبًا واثنين من الممرضين، وذلك لسماع أقوالهم في الوقائع المنسوبة إليهم، ولحين الاستماع إلى شهادات المرضى ووصول التقارير الطبية الخاصة بهم.

وكانت وزير الصحة الدكتورة هالة زايد، قرَّرت -أمس- إغلاق قسم الغسيل الكلوي في المستشفى، وتحويل مدير ورئيس القسم للتحقيقات.

وفتحت السلطات المصرية تحقيقًا أمس في الكارثة الطبية التي أسفرت عن وفاة 4 مرضى ودخول أكثر من 32 مريضًا في حالة غيبوبة، في أثناء خضوعهم لجلسة الغسيل الكلوي بمستشفى “ديرب نجم” بمحافظة الشرقية.

وشكلت وزارة الصحة المصرية، لجنة تقصي حقائق عاجلة لمعرفة أسباب الوفيات بعد عمليات الغسيل الكلوي التي تعرَّض لها المرضى في المستشفى.