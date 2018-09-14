تأهب في غرب أوروبا بعد ظهور حمى الخنازير في بلجيكا

أكدت بلجيكا ظهور حمى الخنازير الأفريقية ليتسع نطاق الإصابة بالمرض الذي ظهر في مزارع بشرق أوروبا والصين وقد يهدد الآن قطاع الخنازير الكبير في غرب أوروبا.

وذكرت وكالة سلامة الغذاء البلجيكية أمس أنه تم اكتشاف المرض في منطقة إيتال قرب الحدود الفرنسية بعد أن أثار نفوق عدة خنازير برية الشكوك في وجود الفيروس، وهذه أول حالة إصابة يبلغ عنها في بلجيكا منذ عام 1985.

وتحاول دول غرب أوروبا تجنب انتشار المرض شديد العدوى الذي يصعب القضاء عليه، وذلك بعد تزايد عدد الإصابات في شرق أوروبا بما في ذلك دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي مثل رومانيا.

وقالت المفوضية الأوروبية ،اليوم الجمعة، إنها ستنشر فريقًا من الخبراء مطلع الأسبوع للتنسيق مع السلطات البلجيكية بعد ظهور حالتي إصابة بحمى الخنازير هناك، كما يلتقي مفوض الصحة الأوروبي مع مسؤولين محليين يوم الإثنين المقبل.

وذكرت متحدثة باسم المفوضية في مؤتمر صحفي أن “السلطات البلجيكية أعلنت أمس عن حالتي إصابة منفصلتين بحمى الخنازير الأفريقية في خنزيرين بريين عُثر عليهما نافقين في غابة بمنطقة إيتال”.

وأشارت إلى أن المفوضية “على اتصال وثيق بالسلطات البلجيكية” مضيفة “طلبت السلطات البلجيكية فريقًا من الخبراء وسيتم إرساله مطلع الأسبوع”.

وقالت إن مفوض الصحة فيتانس أندروكايتس سيجتمع مع مسؤولي الصحة في منطقتي ولونيا وفلاندرز يوم الإثنين المقبل.

وتعاملت فرنسا بسرعة مع أنباء حالتي حمى الخنازير في بلجيكا ، إذ أعلنت وزارة الزراعة تعزيز المراقبة في أربع مقاطعات على الحدود بين البلدين وإجراءات إضافية لحماية مزارع ومجازر الخنازير.