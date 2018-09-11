دراسة.. تعرّف على 3 طرق للنوم بشكل أفضل

الكثير من الأشخاص يلجأون للأدوية لعلاج الأرق ونيل قسط كافٍ من النوم، لكن دراسة طبية بريطانية حديثة أوردت ثلاث طرق لتحقيق هذا الهدف، وهي النوم على سرير مناسب وتجنب القيلولة في النهار وممارسة التمارين الرياضية.

وأشارت الدراسة التي أصدرها “مجلس النوم” البريطاني ونُشرت في صحيفة “ديلي إكسبرس”، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة شراء فرشة سرير ملائمة، بحيث لا تكون “لينة كثيرًا ولا صلبة كثيرًا”؛ حتى لا تؤذي العمود الفقري وتسبب الألم خلال النوم.

وقالت الدراسة: “إن أساس النوم الجيد هو السرير المريح؛ لأن الفرشة الملائمة للجسم يمكن أن تحدث اختلافًا حاسمًا بين ليلة مريحة وليلة غير مريحة، في حين يمكن أن تتسبب الفرشة غير المريحة بالأرق الدائم”.

وأوضحت الدراسة أن الطريقة الثانية هي الحفاظ على الروتين في الذهاب للسرير وضرورة تجنب أخذ قيلولة في النهار، وعدم تناول كميات كبيرة من السوائل قبل النوم، وضرورة إطفاء كل الأجهزة الإلكترونية قبل ساعتين من الذهاب للسرير، بما فيها التلفزيون والكمبيوتر والهاتف المتحرك، إلى جانب استخدام ستائر معتمة لإبقاء غرفة النوم مظلمة تمامًا، مع ضرورة أن تكون درجة الحرارة في غرفة النوم مناسبة ومريحة.

ووفقًا للدراسة، فإن الطريقة الثالثة هي ممارسة التمارين الرياضية في النهار بدرجة معقولة، محذرة من أن التمارين الشديدة يمكن أن تعطي عكس النتائج المرجوة.

وقالت: “إن الرياضة يمكن أن تساعد في الحصول على نوم أفضل، ويُنصح أن تكون التمارين فعالة، لكن ليس بطريقة عنيفة أو منهكة”.