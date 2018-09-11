مصري يتفاجأ بوجود آلاف الحصوات في جسده

أجرى فريق طبي في مصر، اليوم الثلاثاء، عملية جراحية نادرة من نوعها، باستخراج نحو 1000 حصوة من القناة المرارية الخاصة بجسد مريض يبلغ من العمر 45 عامًا.

وتمكن فريق تابع لمعهد الكبد القومي بمحافظة المنوفية شمال البلاد، من إجراء عملية نادرة لمريض كان يعاني من وجود آلاف الحصوات بالقناة المرارية بالكبد؛ بسبب ضيق القناة المرارية، لوجود عيب خلقي فيها.

واستخرج الفريق الطبي قرابة 1000 حصوة من جسد المريض، كما جرى استئصال القناة المرارية واستخدام جزء من الأمعاء الدقيقة؛ لتكوين قناة مرارية جديدة.

وأوضح المعهد القومي بمحافظة المنوفية، أنه جرى استخدام تقنية جديدة لتحويل القناة المرارية الواصلة للاثني عشر والكبد، مبينًا أن تلك العمليات نادرة ولا تتكرر كثيرًا.

وبّين أن المريض أصبح في حالة جيدة بعد إجراء العملية له، فجر اليوم، وأشاد بالفريق الطبي الذي تمكن من إجراء العملية له بنجاح كامل.