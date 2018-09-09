اليابان تكتشف أول حالة إصابة بحمى الخنازير منذ 26 عامًا‎

علقت وزارة الزراعة اليابانية، اليوم الأحد، تصدير لحوم الخنازير، بعد أن تأكدت من أول حالة تفش لحمى الخنازير منذ 26 عامًا.

وقالت الوزارة، إنه تم اكتشاف هذه الحمى في مزرعة بمدينة جيفو في وسط اليابان، وهذا النوع مختلف عن حمى الخنازير الأفريقية التي تفشت في الصين.

وأضافت الوزارة في بيان، أن حمى الخنازير تحدث بين خنازير المزارع والخنازير البرية وهي غير معدية للبشر.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، إنه تم اكتشاف حمى الخنازير الأفريقية في الصين في أوائل آب/أغسطس الماضي في 18 مزرعة أو مجزرًا في ستة أقاليم.

وقالت الفاو الأسبوع الماضي، إن من شبه المؤكد انتقال المرض من الصين إلى دول آسيوية أخرى.