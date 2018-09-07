السلطات الأمريكية تجري فحوصًا طبية لركاب طائرتين قادمتين من أوروبا

أجرت السلطات الأمريكية فحوصًا طبية لركاب وأفراد وطاقم رحلتين وصلتا إلى مدينة فيلادلفيا من أوروبا للكشف الطبي، بعدما ظهرت أعراض شبيهة بالإنفلونزا على 12 راكبًا على متن الطائرتين.

ويأتي الفحص الطبي بعد يوم من تعرض ركاب طائرة تابعة لشركة طيران الإمارات متجهة من دبي إلى نيويورك لأعراض مماثلة.

وأعلنت ديان جريس المتحدثة باسم مطار فيلادلفيا الدولي أن جميع الركاب البالغ عددهم 250 شخصًا على متن رحلتين منفصلتين تابعتين لشركة الخطوط الجوية الأمريكية “أمريكان إيرلاينز” قادمتين من ميونيخ وباريس “احتجزوا لإجراء فحص طبي” كتدبير احترازي.

وأشارت إلى أنه تم إخطار مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، لافتة إلى أن الرحلة 717 القادمة من ميونيخ والرحلة 755 القادمة من مطار شارل ديجول في باريس وصلتا إلى فيلادلفيا بعد ظهر أمس الخميس.

بدوره قال بنجامين هاينس المتحدث باسم مراكز مكافحة الأمراض والوقاية إن المراكز تعاونت مع مسؤولي الصحة في فيلادلفيا والطوارئ والعاملين في الجمارك ومراقبة الحدود لفحص الركاب الذين ظهرت عليهم أعراض إنفلونزا وأمراض تنفسية أخرى.

وأشار إلى إصابة 12 راكبًا على متن الرحلتين بألم في الحلق وسعال فيما لم يصب أي منهم بحمى، لافتًا كذلك بأنه “لم يصب أي من الركاب بمرض شديد وسيغادرون وسنبلغهم بنتائج الاختبارات في غضون 24 ساعة”.

وأوضح بأن السلطات المختصة سمحت لبقية الركاب على متن الطائرتين بالمغادرة، لكن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ستوفر المزيد من المعلومات بعد ظهور نتائج الفحص.

من جهتها، أكدت ليزلي سكوت المتحدثة باسم شركة أمريكان إيرلاينز عدم وضع أي شخص ممن كانوا على متن الطائرتين في الحجر الصحي، لافتة إلى أن “أفراد الطاقم على الطائرتين لم يتصلوا بالأطقم الطبية قبيل الهبوط للإبلاغ عن إصابة أي راكب بالإعياء”.