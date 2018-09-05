الجزائر تحدد مصدر وباء “الكوليرا”.. وطائرة جزائرية تحدث هلعًا جنوب فرنسا

أعلنت وزارة الصحة والإسكان في الجزائر، اليوم الأربعاء، تحديدها مصدر وباء الكوليرا، الذي يُحدث هلعًا في البلاد منذ أسابيع.

وقالت الوزارة في بيان: “إن وباء الكوليرا حدد مصدره وادي بني عزة بولاية البليدة، وهو مصبّ لمجارٍ مائية تبدأ من سلسلة جبلية في منطقة الشريعة، وصولًا إلى إقليم العاصمة”.

وتابعت الوزارة أن “هذا الفيروس منتشر بضواحٍ متفرقة، وبينها محيط ملعب تشاكر الذي يحتضن مباريات المنتخب الجزائري لكرة القدم مع الفرق الأجنبية”.

ويكتنف الغموض هذا الملف الصحي الحساس، وسط تضارب تصريحات كبار المسؤولين وتبادل تهم التقصير بين دوائر حكومية، وصلت برئيس البلاد، عبدالعزيز بوتفليقة، إلى عزل والي ولاية البليدة؛ بسبب تزايد عدد مرضى “الكوليرا”.

ويعتبر نشطاء سياسيون ومدنيون أن السلطات الحكومية فشلت في تسيير الأزمة، وأحرجت مواطنيها ورعاياها الذين يخضعون لمراقبة أمنية شديدة بمطارات العالم، خشية نقلهم للفيروس.

وفي سياق متصل، جرى التكفل الصحي بنحو 150 شخصًا في مطار بربينيان جنوب فرنسا، عقب الاشتباه في إصابة طفل بالكوليرا، من بين المسافرين عبر طائرة جزائرية أقلعت من مطار وهران الدولي.

ونفذت مصالح أمن المطار الفرنسي، اليوم الأربعاء، حالة طوارئ قصوى، حين احتجزت الركاب داخل قاعة مغلقة، وتم تحويل المشتبه فيه إلى المستشفى ومعه عشرات المسافرين؛ لإجراء تحاليل طبية ومخبرية.