بالفيديو.. ابتكار روبوت جراح بمفاصل مرنة لإجراء الجراحات المجهرية

ابتكرت مجموعة من العلماء روبوتًا جديدًا ذا مفاصل مرنة مثل الإنسان ليجري الجراحات المجهرية على المرضى في العام المقبل.

ويبلغ حجم الروبوت المتطور والمسمى “فيرسيوس” Versius، ثلث حجم الروبوتات المستخدمة بالفعل من قِبل المستشفيات، مثل نظام “دا فينشي شي”.

ونقلًا عن خبراء، أشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إلى أن تزويد الروبوت الجديد بمفاصل مرنة سيمكنه من إجراء مجموعة واسعة من الجراحات المجهرية، مثل جراحة إصلاح الفتاق.

تمتلك أذرع الروبوت الأربعة معاصم دوارة بالكامل، يسيطر عليها جراح من وحدة تحكم مزودة بشاشة ثلاثية الأبعاد، ما يزيد من دقة وقدرة الجراحين، ويقلل من الألم ووقت التعافي لدى المرضى.

وقال مارك سلاك، الذي شارك في تأسيس شركة “سي إم أر سرجيكال” التي صممت الروبوت: “تم تصميم الروبوت ليشبه ذراع الإنسان ولكنه يتميز بنطاق حركي أوسع ولا يتعب”.

وأشار الدكتور هاشاش حرام، إلى أن “الروبوتات ستكون قادرة قريبًا على إغلاق الجروح تلقائيًا”، ولكنه أضاف أن “الجراحين سيبقون مسيطرين على العمليات”.

ومن المتوقع أن يحصل الروبوت “فيرسيوس” على موافقة منظمة الصحة والسلامة الأوروبية في غضون الأشهر القليلة المقبلة، ليتم إطلاقه في العام المقبل.