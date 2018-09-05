علاج متطور يقضي على أورام سرطان البروستات المقاومة للأدوية

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثو معهد “أبحاث السرطان” في لندن، عن علاج مناعي جديد للأورام السرطانية المتحوّلة التي عادة ما تقتل المريض.

في العادة يعيش الرجال الذين يعانون من هذا النوع من المرض الذي يدعى “إصلاح الحمض النووي غير المتطابق”، نصف عمر الرجال المصابين بسرطان البروستات المتقدم.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، في هذه الحالة تعجز الأورام عن تصحيح الأخطاء في الحمض النووي وتتحور سريعًا لتقاوم معظم العلاجات.

وكشفت الدراسة الجديدة عن أمل جديد لعلاج هؤلاء المرضى، وإنقاذهم من الموت، إذ وجد الباحثون أن عقار “بمبروليزوماب” المستخدم لعلاج سرطان الرئة، يمكنه تحفيز المناعة لتتعرف على الأورام السرطانية وتدمرها في 11% من المرضى.

وقال رئيس الدراسة البروفيسور يوهان دي بونو من معهد أبحاث السرطان: “لقد قمنا بخطوة مهمة للأمام نحو علاج الرجال المصابين بأورام عدوانية وغير مستقرة”، موضحًا أن العقار يجعل الخلايا السرطانية مرئية لجهاز المناعة، ويأمرها بمهاجمتها.