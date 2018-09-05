دواء يساعدك على العيش 150 سنة وتبقى شابًا‎ (فيديو)

أعلن فريق من الباحثين بقيادة البروفيسور ديفيد سنكلر عن اكتشاف يمكن له أن يحافظ على المظهر الشاب للبشر إلى الأبد، ومكافحة الشيخوخة من خلال تطوير برمجة الخلايا في الأعضاء البشرية.

وأصبح بإمكان البشر العيش حتى 150 سنة وربما أكثر، وسيساعد الاكتشاف الجديد على إعادة نمو الأطراف وتمكين المصابين بالشلل من المشي مجددًا، ووضع حد لأمراض مستعصية مثل السرطان.

وتعتمد تركيبة الدواء على النيكوتيناميد الذي من شأنه توليد الطاقة في جسم الإنسان، وأعطى نتائج مذهلة على فئرات التجارب التي زادت أعمارها 10% مع طاقة كبيرة، في حين على الآدميين الانتظار مدة خمس سنوات، حتى الانتهاء من التجارب على البشر.

حلم الشباب الدائم قد يسعد الجميع، لكن معلقين تساءلوا عن شعور وانطباع أصحاب مصانع مستحضرات التجميل فيما لو أصبح العقار الموعود قيد الاستخدام.‎