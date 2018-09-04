طريقة بسيطة تطرد الأرق وتساعد على النوم

كشف طبيب أمريكي معروف عن طريقة تنفس بسيطة تستغرق بضع ثوانٍ من شأنها أن تساعد على النوم السريع وتمنع الأرق.

وأطلق الدكتور أندرو ويل اسم “4-7-8” على تلك التقنية التي وصفها أنها فعالة مثل المهدئات، والتي اعتمدها خبراء رياضة اليوغا، والتأمل النفسي.

وقال ويل :”هذه الطريقة يمكن القيام بها مرتين يوميًا، ولا داعي للقيام بالعملية أكثر من ذلك، والحقيقة أن هذه الطريقة هي وسيلة فعالة للنوم ومعالجة التوتر النفسي وغيره”.

وأضاف:”ما عليك سوى التمرّن عليها بضع مرات يوميًا حتى تستفيد منها في حالات الاسترخاء، والنوم، ومعالجة التوترات العصبية”.

وطريقة تطبيق تقنية 4-7-8 هي كالتالي:”أغلق فمك، وتنفس بهدوء عبر أنفك لمدة 4 ثوانٍ.. وأوقف نفسك لمدة 7 ثوانٍ، ثم افتح فمك وتنفس عبره ببطء لمدة 8 ثوانٍ، مع إصدار صوت خلال عملية التنفس، وكرّر العملية ثلاث مرات أخرى بنفس الطريقة”.