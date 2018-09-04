حقيقة تداول طماطم سامة في الأسواق المصرية

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، ما تردَّد عن وجود طماطم بالأسواق المحلية تحوي مادة سامة، بيضاء اللون.

ونقل المركز عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تأكيدها سلامة وجودة الطماطم المطروحة بالأسواق المصرية، وأن اللون الأبيض المشار إليه يعود إلى ظاهرة تسمى “اللحم الأبيض للطماطم”، موضحة: “هي ظاهرة فسيولوجية نباتية، تحدث في نهاية كل فصل صيف، ولا تظهر في أي فصول أخرى، ولا تسبب ضررًا حال تناولها”.

وأضافت الوزارة، حسبما ورد بتقرير مركز المعلومات، أن “اللحم الأبيض للطماطم” يسمى كذلك بظاهرة “اضطرابات اللون”، وهي ظاهرة طبيعية ناشئة عن زيادة الموجات الحرارية في أثناء إنتاج الطماطم، مؤكدةً اختفاء هذه الظاهرة تمامًا، في غضون أسبوعين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورًا تُظهر وجود مادة باللون الأبيض داخل الطماطم المنتشرة بالأسواق، بينما زعم البعض أنها مادة سامة وقاتلة، قبل أن تنفي الحكومة تلك المعلومات.