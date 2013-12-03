ما الفرق بين دماغ الرجل و المرأة ؟

أظهرت دراسة أجراها باحثون أمريكيون، لأول مرة أن تركيبة دماغ الرجل العصبية تختلف عن دماغ المرأة ما يمكن أن يفسر أخيرا الفرق بين مهارات الجنسين.
ونشرت نتائج الدراسة في مجلة "بروسيدنغز" التابعة للأكاديمية الأميركية للعلوم وبيّنت لأول مرة أن ترابط أجزاء دماغ الرجل يتم من الأمام إلى الخلف، أما الترابط في دماغ المرأة فيتم من الجانبين، بين اليمين واليسار كما أنه توجد الكثير من الروابط العصبية بين شطري المخ لدى النساء بينما تكون الروابط داخل كل شطر لدى الرجال أكثر منها لدى النساء.
وقالت راجيني فارما الباحثة لدى جامعة بنسلفانيا "كانت مفاجأة كبيرة ودعمت نتائج الأبحاث الكلاسيكية عن الاختلاف بين أدمغة الرجال والنساء، إذ يغلب على الرجال وفقا للتوصيلات العصبية سمة التصور وتنسيق الاجراءات، فيما يغلب على النساء التركيز على المهارات الاجتماعية والذاكرة، مما يجعلها أكثر قابلية لتحمل تعدد المهمات".
وأضافت "وفقا للدراسات العلمية فإن الجانب الأيسر من الدماغ يركز على التفكير المنطقي، أما الجانب الأيمن فيركز على الحدس والبديهة، لذا فإنه إذا كانت هناك مهمات مختلفة في آن معا فإن النساء يقمن بها بشكل أفضل من الرجال.. المرأة أكثر عاطفية والأفضل في تذكر الأشياء وفي ردود الأفعال البديهية".
واستخدم الباحثون تقنية حديثة للتصوير الدماغي على عقول 428 من الذكور و521 امرأة أعمارهم بين 8 و22 عاما، لاكتشاف خريطة الطرق التي تسير عليها حركة المرور في الدماغ.
وأظهرت النتائج أن الاتصال بين جانبي الدماغ الأيمن والأيسر لدى المرأة أكثر قوة، فيما كان لدى الرجال ينتقل في كل جهة لوحدها من الجبهة الى مؤخرة الدماغ، فيما كانت المنطقة الوحيدة التي تقوى فيها التوصيلات بين الجهة اليمنى واليسرى لديهم في "المخيخ" الذي يلعب دورا حيويا في تنظيم الحركات.
وقالت الباحثة "إذا كنت تريد تعلم التزلج، يجب أن يكون عمل المخيخ قوياً".
وقال الباحث المشارك في الدراسة روبن غور "الخرائط التفصيلية للتوصيلات الدماغية ستساعد في فهم أفضل لاختلاف طريقة التفكير بين المرأة والرجل، وتسلط الضوء على جذور الاضطرابات العصبية التي غالبا ما ترتبط في الجنس".