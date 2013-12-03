ما الفرق بين دماغ الرجل و المرأة ؟

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باحثون أمريكيون يقولون إن ما توصلوا إليه كان مفاجأة كبيرة دعمت نتائج الأبحاث الكلاسيكية عن الاختلاف بين أدمغة الرجال والنساء.