الكوليرا تهدد المغرب من معبر الكركرات

يتخوف المغاربة من وصول داء الكوليرا الفتاك إلى المملكة من الجارة الجزائر، ويتركز اهتمام وزارة الصحة على المناطق الشرقية الحدودية ، و المطارات لإجراء فحوصات للقادمين منها ، بينما تفيد تقارير صحفية أن التهديد قد يأتي من الجنوب، وبالضبط من معبر الكركرات بالقرب من الحدود مع موريتانيا.

و ذكرت السلطات الجزائرية أن الإصابات موجودة في كل من ولايات البويرة و البليدة و تيبازة وعين الدفلى و الجزائر العاصمة.

وذكر موقع “شوف تيفي” المغربي أن سكان مخيمات البوليساريو في الحدود الجنوبية للمغرب ، يتوجهون إلى هذه المناطق من اجل التدريس أو التطبيب أو التسوق.

وأضاف استنادا إلى مصادره الخاصة، أن الكثير من سكان المخيمات يدخلون الأقاليم الجنوبية للمملكة عن طريق معبر الكركرات ، باستعمال جوازات سفر وهويات موريتانية .

وأكد أن نقطة مراقبة الكركرات تفتقر وحدات طبية لمراقبة المسافرين، أو لا يوجد بها إجراءات احترازية، مما يسهل تسلل وباء الكوليرا إلى المملكة.

وكانت وزارة الصحة المغربية قد نفت قبل بضعة أيام ما راج على مواقع التواصل، من ظهور إصابات للكوليرا، وأكدت عدم تسجيل أية حالة للإصابة بالداء حتى الآن، بما في ذلك الجهة الشرقية و المناطق الحدودية .

وهددت بمتابعة كل من ينشر شائعات بهذا الخصوص لإثارة الفزع بين المواطنين.