بالصور.. ابتكار “توأم رقمي” للقلب البشري لتشخيص أمراضه بدقة

ابتكرت “سيمنز هيلسينينرس”، وهي شركة تكنولوجية لصناعة الأجهزة الطبية، مقرها ألمانيا، “توأم رقمي” باستخدام الطابعة الثلاثية الأبعاد، يُحاكي الخصائص الكهربائية والفيزيائية للقلب البشري، حيث يمكنه تشخيص أمراض القلب بدقة، قبل إجراء العمليات الجراحية أو تحديد العلاج اللازم.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم السبت، أن القلب الرقمي يخضع للتجارب منذ 6 أعوام، على عينة من مرضى القلب، بواسطة فريق طبي بقيادة “بينجامنين ميدر” طبيب جراحة قلب ألماني.

ومن المقرر تقييم النتائج بحلول نهاية العام الجاري 2018.

ويضع “ميدر” بعناية وباستخدام شاشة حاسوب وماوس، الأقطاب الكهربائية لجهاز تنظيم ضربات القلب، داخل القلب الرقمي لقياس دقاته، بدلًا من استخدام المشرط ومسرح العملية الجراحية، وذلك في محاكاة لعملية قلب مفتوح، بهدف تحديد المرض، وما إذا كانت بحاجة لدواء أو إدخال المشرط.

وأكد الفريق الطبي، أنه في حال كانت النتائج واعدة، فسيُحدث الابتكار ثورة في علاج أمراض القلب والتنبؤ بحدوثها قبل ظهور الأعراض.