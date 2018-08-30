أسرة عربية تتبرع بأعضاء ابنها لإنقاذ حياة 4 صينيين

تبرعت أسرة مصرية بأعضاء نجلها الشاب شريف الجزار (37 عامًا)، إثر وفاته جراء حادث سير أدى إلى إصابته بنزيف حاد في المخ؛ لإنقاذ مواطنين صينيين من الموت.

وعرض أطباء صينيون على شقيقته فريدة التبرع بأعضائه لإنقاذ أناس آخرين، فوافقت عقب أخذ رأي عائلتها بمصر، كما نشرت صورًا لها وهي توقع على إقرار بالتبرع بأعضائه لمرضى آخرين.

وتم نقل 4 أعضاء من جثمان الشاب المصري إلى مرضى آخرين، حيث تلقى رجل خمسيني إحدى كليتيه، وتلقت امرأة ثلاثينية الكلية الأخرى، فيما حصل مريض أربعيني على الكبد، وتمت زراعة القلب لرجل أربعيني.

وبين الحين والآخر، يثار جدل في مصر؛ على خلفية قضية نقل الأعضاء، إذ أثارت واقعة استئصال قرنية عين مواطن أربعيني بعد وفاته في مستشفى القصر العيني، دون إبلاغ أسرته أو الحصول على موافقتهم؛ جدلًا واسعًا في البلاد، أواخر يوليو/تموز الماضي.