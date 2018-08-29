يتوقع أن تعزز من قوة البصر.. طباعة عين بشرية للمرة الأولى بتقنية “3D” (صور)

في سابقة تُعدُّ الأولى من نوعها، تمكن باحثون من جامعة مينيسوتا الأمريكية، من إنشاء عين اصطناعية كاملة، تُحاكي العين البشرية، وذلك باستخدام الطابعة الثلاثية “3D”.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، اليوم الأربعاء، أن الباحثين صمموا العين الصناعية، من قبة زجاجية نصف كروية، وباستخدام الطابعة الثلاثية الأبعاد، أنشأوا على سطحها مُستقبلات ضوئية، ثم صنعوا حبرًا أساسيًا من جزيئات الفضة، ثم طبعوا جهاز أشباه الموصلات “الثنائي الضوئي” الذي يحوّل الضوء إلي تيار كهربائي.

ويخطط الباحثون لإنشاء نموذج جديد للعين الاصطناعية، من مادة أكثر مرونة من القبة الزجاجية النصف كروية، ومع مزيد من مستقبلات ضوئية أكثر كفاءةً، وذلك لبدء زراعتها وتجريبها في العين البشرية، إذ يعتقدون أنها ستمكن المكفوفين من الرؤية، وستحسن قوة الإبصار في حالات ضعف النظر.