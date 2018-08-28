تطوير جهاز طبي جديد يتنبأ بـ”نوبات القلب” قبل حدوثها بسنوات

تمكن باحثون من جامعة أكسفورد البريطانية، من تطوير ماسح جديد، عالي التقنية، يمكنه التنبؤ بالإصابة بنوبات القلب قبل حدوثها بسنوات، وإنقاذ الملايين من الأرواح التي تموت سنويًا حول العالم بسبب أمراض القلب.

ويرصد الماسح الجديد المخاطر التي غابت عن الاختبارات المستخدمة حاليًا لفحص القلب، وفقًا لما ذكرتهُ صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الثلاثاء.

وقال قائد الفريق البحثي تشارالامبوس أنتونيدس، إن الماسح يعمل عبر نظام جديد يسمّى مؤشر تخفيف الدهون، حيث يقيس لأول مرة باستخدام مرقمات “الواسم الحيوي” للقياس في ظروف حيوية، مستويات الدهون المتراكمة في الأوعية الدموية للقلب.

ويتوقع الباحثون أن تصبح المُرقمات الحيوية في المُستقبل جزءًا أساسًا في فحص القلب والأوعية الدموية، وذلك لتحديد علاج مبكر للمرضى يُخفّض من مستويات الدهون في الدم.

وعادة ما يكون الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 40 – 70 عامًا، هم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، بالإضافة لمرضى: البدانة، والسكري، والتدخين.