اكتشاف أجسام مضادة للحمى النزفية الفيروسية المميتة

ويُصنف هذا المرض كعنصر ممرض من المستوى الرابع، وهو أعلى مستويات الاحتواء البيولوجي، كما ينتمي إلى الفئة الأولى من أسلحة الحرب البيولوجية، ولا يوجد لقاح يمنع العدوى، ولا علاج يوقف تقدمها، بحسب خبراء الصحة.

وتعاون في الدراسة، أستاذ العلوم الطبية الحيوية في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا، سكوت دي بيغان وفريقه مع معهد البحوث الطبية للجيش الأمريكي للأمراض المعدية (USAMRIID)، للعمل على دراسة الحمى النزفية الفيروسية، بسبب التهديد الذي تشكله للأفراد العسكريين حول العالم.

وقام الباحثون بفحص عينات دم من الناجين من الحمى النزفية الفيروسية في تركيا، بحثاً عن الأجسام المضادة الوحيدة النسيلة (mAbs)، وتعرفوا على جسمين مضادين يسميان (GP38) و(13G8) ويعملان على مكافحة المرض.

وبتحليل بنية هذه الأجسام، وجد الباحثون أنها تساعد الفئران على مكافحة الفيروس، مما يعني أنه بمزيد من البحث والدراسة يمكن تطوير علاجات ولقاحات قائمة عليها.

وقال بيغان: "نعلم أن استهداف (GP38) يوقف تقدم الحمى النزفية الفيروسية، لكن لا أحد متأكدا تماما من كيفية عمله، لذلك نود أن نعرف المزيد عن آلية عمله حتى نتمكن من تطوير علاجات فعالة".