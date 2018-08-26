دراسة طبية: ارتفاع معدل الكوليسترول الجيد قد يسبب نوبة قلبية

عكست دراسة طبية الاعتقاد السائد بأن الكوليسترول الجيد يمنع أمراض القلب، بقولها إن ارتفاع نسبة هذا النوع من الكوليسترول قد يسبب نوبة قلبية.

وأشارت الدراسة، إلى أنها استندت على تجربة شملت نحو 6 آلاف شخص، وتوصلت إلى أن هؤلاء الذين تحتوي أجسامهم على نسب عالية من الكوليسترول الجيد، معرضون لخطر نوبة قلبية أو الموت، أكثر ممن لديهم نسب كوليسترول جيد منخفضة.

وقال كاتب الدراسة الدكتور “مارك باتيك” من جامعة إيموري الأمريكية:”لقد حان الوقت لأن نغير ما نعتقده بشأن الكوليسترول الجيد في الجسم”.

وأوضح في مؤتمر طبي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب في ميونيخ بألمانيا، أن “التجربة أظهرت أن الأشخاص بنسب مرتفعة من الكوليسترول الجيد معرضون لنوبة قلبية أكثر من الأشخاص بنسب كوليسترول منخفضة بنحو 50%”.

وأضاف، “التفسير المحتمل لهذه الظاهرة، هو أن ارتفاع مستوى الكوليسترول الجيد في الجسم بنسبة كبيرة جدًا، يمكن أن يتسبب بخلل في وظيفة الكوليسترول، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض قلبية بدلًا من الحماية منها”.