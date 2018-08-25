الصحة الجزائرية تكشف السبب وراء تفشي وباء الكوليرا

كشفت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، أن تلوث أحد منابع المياه، هو السبب وراء تفشي وباء الكوليرا بولاية تيبازة غرب العاصمة الجزائر.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أكدت وزارة الصحة في بيان، أنه تم منع استهلاك مياه منبع سيدي لكبير ببلدة حمر العين التابعة لولاية تيبازة، بعدما أثبتت التحاليل تلوثها بالبكتيريا المسببة للوباء.

وطمأنت وزارة الموارد المائية الجزائرية، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، أمس الجمعة المواطنين إلى سلامة مياه الصنابير وصلاحيتها للشرب، بعد شائعات سرت عن تلوثها بالكوليرا.