كيف تتناول اللحوم بشكل صحي في عيد الأضحى؟ (فيديو إرم)

قالت أخصائية التغذية المصرية الدكتورة ياسمين الصيرفي إن اللحوم وطبق الفتة من أهم مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ولا يمكن منع الناس عن تناول هذه الوجبة، مشيرة إلى ضرورة معرفة فوائد اللحوم وأضرارها إذا زادت عن معدلها الطبيعي.

وأضافت ياسمين في لقاء مع إرم نيوز أن اللحوم من أهم مصادر البروتين الحيواني للإنسان، وهي مصدر العديد من العناصر والمعادن مثل الحديد والفوليك أسيد وفيتامين بي 12.

وتابعت أن جسم الإنسان يحتاج إلى 130 جرامًا يوميًا من البروتين الحيواني، مشيرة إلى أن الزيادة عن هذه الكمية لا يستفيد منها الجسم، وتسبب مشاكل وأضرارًا.

وأوضحت الصيرفي أنه عند طهي اللحمة يجب نزع الدهون منها أولاً، ونقوم بسلقها والتخلص من مياه السلق، أو نطهوها عن طريق الشواء، مشددة على ضرورة تناول البقدونس مع تلك الوجبة، لأنه يعمل على معادلة قلوية اللحم في الدم، كما أنه مدر للبول، فيتخلص الجسم من السموم والأملاح، ويقلل من حدوث الإمساك لاحتوائه على الألياف.

وأشارت إخصائية التغذية إلى عدم تناول حلويات بعد الطعام مباشرة، وتفضل الفاكهة بعد ساعتين من أي وجبة، موضحة أهمية تناول الشاي الأخضر بدلًا من المياه الغازية، فهو يمنع امتصاص الجسم لدهون اللحم، ويقلل من انتفاخ القولون الناتج من وجود الثوم في الفتة.