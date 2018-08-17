مع اقتراب عيد الأضحى.. كيف يتجنب مرضى النقرس الآثار المضاعفة؟ (فيديو إرم)

قدّم الدكتور أحمد طائع، إخصائي الجهاز الهضمي والسمنة، عدة نصائح لمرضى النقرس مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، الذي يزيد فيه الناس من تناول اللحوم، والتي بدورها ترفع نسبة “اليوريك أسيد” في الجسم.

وبين أن مرض النقرس بات غير مقتصر على الأغنياء، ولكن البسطاء أيضًا لتناولهم كميات كبيرة من البقوليات، إذ ينجم عن تراكم بلورات اليوريك أسيد حول المفاصل والغضاريف.

وأضاف في لقاء مع “إرم نيوز”، أن “من بين أعراض الإصابة بالنقرس، الشعور بآلام في المفاصل، وصعوبة تحريك الأذرع والأرجل حركة دائرية كاملة”، مشيرًا إلى أنه “قد يسبب ارتفاعًا في درجة حرارة الجسم ليلًا وتورم المفاصل”.

وأوضح، أن من “أسباب الإصابة بالنقرس، تناول كميات كبيرة من اللحوم أو البقوليات مثل الفول، والابتعاد عن تناول الأسماك والدواجن”، مشددًا على ضرورة إجراء التحاليل بشكل دوري لمتابعة نسب اليوريك أسيد في الجسم.

ونصح أحمد طائع، بـ”عدم تناول كميات كبيرة من اللحوم خاصة في فترة عيد الأضحى؛ لأن الجسم لا يحتاج أكثر من 200 جرام بروتين حيواني فقط في اليوم”، لافتًا إلى “ضرورة الاعتماد في الغذاء على 60 % من الخضراوات والفاكهة والباقي بروتين”.