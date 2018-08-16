رئيس وزراء يتحدى نظرائه بتخفيض الوزن.. والميزان هو الحكم

أعلن رئيس وزراء جزر تونغا، اكيليسي بوهيفا، أنه سيطرح على نظرائه خلال منتدى جزر الباسيفيك، الذي ستحتضنه جمهورية ناورو الشهر المقبل، تحديًا لفقدان أكبر عدد من الكيلوغرامات لمدة سنة، بهدف توعية المواطنين بخطورة السمنة.

وقال بوهيفا، لصحيفة “ساموا أوبسيرفر” المحلية، إنه “وباقي رؤساء الوزراء بالمنطقة سيحتكمون للميزان، عند لقائهم في نفس الموعد العام المقبل، لمعرفة من كسب التحدي”.

وأوضح أن “الهدف من التحدي ليس تتويج الفائز، وإنما التوعية بضرورة محاربة السمنة، التي أصبحت مشكلة صحية في منطقة المحيط الهادي، لتسببها في العديد من الأمراض وعلى رأسها السكري“.

وتوصلت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية ونشرت عام 2015، إلى أنه من بين الـ10 بلدان الأكثر إصابة بالسمنة، 9 في جزر المحيط الهادي.

ومن أهم الأسباب في ذلك، تغير العادات الغذائية التي كانت سليمة فيما مضى، إذ بات مواطنو تلك الجزر يفضلون الأطعمة المعلبة المستوردة على الأطباق التقليدية.