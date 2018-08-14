باحثون يطورون مشيمة بشرية باستخدام تقنية “3D”

في سابقة تُعد الأولى من نوعها؛ نجح باحثون من الجامعة التقنية في العاصمة النمساوية فيينا، في تطوير العضو الأساسي لتكاثر الجنس البشري “المشيمة“، حيث صنعوها كاملةً داخل المختبر باستخدام ليزر يعمل بتقنية الطابعة الثلاثية الأبعاد “3D”.

وذكرت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنّ الباحثين أنشؤوا المشيمة من خلال تكثيف غشاء هيدروجيل خاص، داخل شرائح دقيقة “ميكروفلويديك” لصناعة خلايا المشيمة.

وشرحت دينيس مانديت، الباحثة المشاركة في المشروع، أنّ “المشيمة عبارة عن رقاقة تتكون من منطقتين، واحدة تُمثل الجنين والثانية تمثل الأم، مبينةً أنهم استخدموا عملية طباعة ثلاثية الأبعاد خاصة، لإنتاج فاصل بين غشاء المشيمة الاصطناعي، ليصبح عبارة عن جزئين، ويحاكي الطبيعية”.

ويعتقد الباحثون أنّ صناعة الأعضاء الدقيقة سيُحدث ثورة في الصناعة الطبية، وسيطور علاجات خاصة للمرضى، وسيضع حدًا للتجارب المستندة إلى الحيوان.