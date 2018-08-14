اختبار بصري جديد يرصد مرض التوحد في ثوان (فيديو)

ابتكر باحثون من جامعة “بيزا”، اختبارًا بصريًا بسيطًا يمكنه رصد مرض التوحد خلال ثوان، والذي غالبًا ما يصعب تشخيصه بدقة عند الأطفال الصغار، من خلال الاختبارات التقليدية.

ووفقًا للمختصين، إذا توسعت حدقة عين المشاهد أثناء مشاهدة الوهم البصري، الذي يتضمن نقاطًا بيضاء وسوداء، ويرى النقاط على شكل أسطوانة دوارة أو صفحتين ثابتتين من النقاط تتحركان من جانب إلى آخر، فمن المرجح أنه مصاب بالتوحد الخفيف.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يرجع ذلك لأن الأشخاص الذين يعانون من التوحد يفسرون الطبقتين بشكل مختلف عن أولئك الذين لا يعانون من هذه الحالة.

أما الأشخاص الذين يرون الوهم كأوراق متحركة منفصلة ثنائية الأبعاد فيتميزون برؤية أكثر تفصيلاً، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة باضطراب طيف التوحد (ASD)، ورؤية الوهم بهذه الطريقة ما سيؤدي إلى توسع حدقة العين، بينما ينتقل التركيز بين النقاط السوداء والبيضاء في النمط.

ويقول الباحثون إن الأفراد الذين يرون الوهم كعمود أسطواني ثلاثي الأبعاد، لن تتوسع حدقة عينهم لأنهم لا يركزون على الألوان الفردية، وهم أقل عرضة للإصابة بالتوحد.

ويضيف الباحثون أن استخدام الاختبار ممكن في المنزل، ولكن ستكون هناك حاجة لشخص يراقب حدقة العين.