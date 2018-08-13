تطوير تقنية تكشف عن 5 أمراض قاتلة قبل ظهورها بعقود

طوّر باحثون من كلية الطب في جامعة هارفارد الأمريكية، تقنية جديدة، يُمكنها تحديد خطر الإصابة بخمسة أمراض قاتلة، قبل ظهورها بعقود طويلة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الإثنين، أن التقنية الجديدة تُحدد إمكانية الإصابة بأمراض خطيرة من بينها “الشريان التاجي والرجفان الأذيني وداء السكري نوع 2، والتهاب الأمعاء، وسرطان الثدي”، بالإضافة لأمراض أخرى شائعة.

وشرح سيكار كاثيرسون قائد الفريق البحثي، أن التقنية استندت إلى أن الإصابة بالأمراض المميتة سببها اختلاف جيني كلي، مُبينًا أنها تعمل من خلال اختبار بسيط يُشبه اختبار مستوى الكوليسترول، حيث يقيس الاختلافات الجينية الإجمالية لبيانات المحتوى الوراثي “الجينوم”.

وأوضح كاثيرسون أن هذا الاختبار يمكن استخدامه بعد الولادة، إذ يُظهر خطرًا منخفضًا أو مرتفعًا للإصابة بالأمراض، حتى يعدل الأطباء من نمط حياة المريض لمنع الإصابة بالمرض لاحقًا.

ويأمل الباحثون في إدراج التقنية في العيادات الطبية، وتُصبح جزءًا من الرعاية الصحية الروتينية.