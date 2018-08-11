الفياغرا.. علاج جديد وغير متوقع للعمى

كشفت دراسة رائدة أجراها مجموعة من علماء جامعة كولومبيا، أن الفياغرا قد تعيد البصر للمكفوفين.

وأظهرت الاختبارات أن العقار المضاد للعجز الجنسي قد يمنع تدهور الرؤية، ويعيد البصر للمكفوفين.

وتشير تجربة مدتها عامان قادها باحثون من جامعة كولومبيا في نيويورك إلى أن الأقراص الزرقاء الصغيرة يمكن أن توقف التنكس البقعي المرتبط بالعمر، وتعالج أضراره أيضًا، حسبما ورد في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ووفقًا للإحصائيات، يعتبر التنكس البقعي السبب الرئيسي في الإصابة بالعمى في المملكة المتحدة، حيث يبلغ عدد المصابين 600 ألف بريطاني.

وتتضمن حوالي 90% من الحالات التنكس البقعي الجاف، وهو نوع من أنواع المرض يظهر ببطء على مدى عدة سنوات، وهو عادة ما يظهر بعد سن الخمسين، وهو ناتج عن نمو أوعية دموية جديدة فوق البقعة، وهي منطقة صغيرة وبيضاوية الشكل في الجزء الخلفي من العين تساعدنا على التعرف على التفاصيل البصرية.

وتسرب هذه الأوعية الدموية السوائل، ما يتسبب في تشكل النسيج الندبي وتدمير الرؤية في مركز العين، ويصعب التعرف على الوجوه أو القراءة أو مشاهدة التلفزيون.

وقد وجدت الأبحاث الحديثة أن السبب يعود جزئيًا إلى انخفاض تدفق الدم إلى غلاف العين المشيمي، الأمر الذي أشارت الدراسة إلى إمكانية علاجه بعقار الفياغرا.

وبعد منح 5 رجال مسنين مصابين بالتنكس البقعي، قرصين من الفياغرا يوميًا لمدة عامين، وجد الباحثون أن الفياغرا أوقفت تدهور الرؤية في 4 مشاركين وأعادت الرؤية للمشارك الخامس.

وقال البروفيسور سوبها سيفابراساد، من الكلية الملكية لأطباء العيون، إن نتائج الدراسة كانت مشجعة رغم صغرها، مشيرًا إلى الحاجة لإجراء دراسات أكبر لتكرار هذه النتائج قبل استخدام الفياغرا كعلاج.