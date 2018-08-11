14 حالة إصابة بمرض الجمرة الخبيثة شمال شرق الصين

أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة “هيلونغجيانغ” الصينية تسجيل 14 حالة إصابة بمرض الجمرة الخبيثة الجلدية في المقاطعة الواقعة شمال شرق البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية الرسمية “شينخوا” عن المكتب الإعلامي لحكومة المقاطعة أن أحد المرضى الـ14 تمت معالجته وغادر المستشفى، مشيرًا إلى أن المرض تحت السيطرة وأن المرضى يخضعون لعلاج فعال.

ولفت المكتب إلى أن السلطات المحلية تبحث أسباب ظهور المرض، منوهًا إلى أنه تم إعدام 818 خروفًا في المناطق المتأثرة وعالية الخطورة بالمقاطعة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وتعد الجمرة الخبيثة الجلدية أقل الأنواع خطورة لهذا المرض، وتحدث الإصابة غالبًا عندما يقوم شخص مصاب بجرح قطعي أو التهاب جلدي باتصال مباشر وغير محمي مع خلايا الجمرة الخبيثة في حيوان مريض أو نافق.