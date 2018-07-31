فتاة تعاني حالة مرضية نادرة (صور)

تعاني فتاة فلبينية حالة مرضية نادرة تتمثل في نمو “إنسان آخر” على صدرها، ظهر مُنذ ولادتها على شكل أطراف وجذع، واستمر في النمو حتى الآن.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الأطباء شخصوا حالة فيرونيكا كومينغيز (14 عامًا) بـ”التوأم الطفيلي”، الذي لم يكتمل نموه بالشكل الصحيح.

وشرحت بيدا إسبينيدا طبيبة فيرونيكا، التي تنحدر من مدينة “اليجان” في الفلبين، أن حالتها عبارة عن نمو هياكل وعظام وجلد بشري، غير حيوية، ولكن تتشارك مع جسمها، مؤكدة سهولة إزالتها في عملية جراحية بسيطة.

وقالت فلورا كومينغز، والدة الفتاة، إن عائلتها لديها تاريخ طويل مع إنجاب التوائم، وعندما كانت حاملًا بابنتها كانت تعلم بحملها توأمًا، ولكنها لم تتابع مع الطبيب، مبينةً أن العائلة نجحت أخيرًا في توفير المال، لإجراء عملية الإزالة لابنتها والتي ستجرى في تايلاند.

وتُعاني فيرونيكا يوميًا من حياة التوأم الطفيلي على صدرها، حيث تواظب على تنظيفه وتقليم أظافره، كما تشعر بثقل لكبر حجمه الذي يزداد يومًا بعد يوم، فضلًا عن تمايله المستمر، الأمر الذي يحد من حركتها.