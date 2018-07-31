“الصحة” الكويتية توقف العلاج في ألمانيا نهائيًا

أعلنت وزارة الصحة في دولة الكويت عن إيقافها إرسال المرضى الكويتيين للعلاج في ألمانيا، فيما طالبت جميع اللجان التخصصية للعلاج في الخارج والمستشفيات والمراكز التخصصية بوقف إصدار أي توصية للعلاج في ألمانيا اعتبارًا من أمس الإثنين.

وألزمت الوزارة المكتب الصحي في فرانكفورت باستقبال المرضى الذين تمت الموافقة على إرسالهم للعلاج في ألمانيا قبل تاريخ أمس، ما لم تكن هناك إمكانية لتغيير بلد العلاج، وفق صحيفة “الأنباء” المحلية.

ولم تكشف الصحة عن سبب اتخاذها مثل هذا الإجراء، لكن ناشطين ومواقع إخبارية محلية تداولت معلومات، لا يمكن لـ “إرم نيوز” التثبت من صحتها، أن السبب يرجع إلى مديونية الوزارة للمستشفيات الألمانية.