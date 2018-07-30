خبراء يحذّرون من انتشار وباء عالمي قد يقتل 900 مليون شخص

حذّر خبراء من حدوث وباء عالمي يشبه فيروس “الانفلونزا”، قد يقتل ما يقرب من مليار شخص إذا بدأ في الانتشار فجأة.

وأنشأ خبراء في الولايات المتحدة، محاكاة لمعرفة ما يمكن أن يحدث، إذا انتشر فيروس قاتل أكثر من “الأنفلونزا” في جميع أنحاء العالم، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويتمكن الفيروس الذي ينتشر عن طريق السعال من قتل 150 مليون شخص، ما يعادل أكثر من ضعف عدد سكان المملكة المتحدة، في أقل من عامين.

وجسدت المحاكاة تصورًا لآليات تفاعل الحكومات والسلطات الصحية حول العالم مع العدوى الفتاكة سريعة الانتشار.

وقال أحد الخبراء إنه لم يتم العثور على أي لقاح بنهاية السيناريو الذي استغرق 20 شهرًا، على مدار يوميّ، ما يجعل محو جزء كبير من سكان العالم، سهل أمام الفيروس.

وعلى الرغم من أن الوضع يبدو وكأنه شيء من فيلم نهاية العالم، إلا أن الباحثين قالوا إن الأمر لم يكن بعيد المنال، وإن العالم محظوظ لأنه ليس هناك وباء عالمي بالفعل.

وشارك في التجربة خبراء صحة، إلى جانب السياسيَينِ الأمريكيَينِ توم داشل، وسوزان بروكس، والمدير السابق لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها جولي جيربيردينغ.

ولم يتمكن الخبراء من منع نشر الفيروس وإنقاذ ملايين الأشخاص، الأمر الذي جعلهم يشعرون بالقلق من أن العالم ليس مستعدًا لمواجهة وباء مميت.