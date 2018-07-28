لماذا يصاب الرجال باكتئاب ما بعد الجماع؟

وجد باحثون أن الرجال، مثل النساء، يختبرون مشاعر الحزن أو البكاء أو التهيج بعد الجماع.

من الشائع إصابة السيدات بالاكتئاب بعد ممارسة العلاقة الحميمة، وهي حالة تُعرف باسم “اكتئاب ما بعد الجماع” (PCD)، ولكن الآن أكدت دراسة جديدة فريدة من نوعها إصابة الرجال بتلك الحالة أيضًا.

وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، شملت الدراسة 1208 رجال من أستراليا، وأمريكا، والمملكة المتحدة، وروسيا، ونيوزيلاندا وألمانيا، وكشفت النتائج أن 41 في المئة من الرجال يصابون باكتئاب ما بعد الجماع.

وقال البروفيسور روبرت شفايترز من كلية علم النفس بجامعة “كوينزلاند” للتكنولوجيا: “يصاب ما يصل إلى 4 في المئة من الرجال باكتئاب ما بعد الجماع بانتظام”.

وأوضح شفايترز أن النتائج تشير إلى أن ما يختبره الرجال أثناء ممارسة العلاقة الحميمة قد يكون أكثر تنوعًا وتعقيدًا مما كان يُعتقد سابقًا، كما أضاف أن النتائج قد تتيح الفرصة لتقديم علاجات مستقبلية ومزيدًا من الأبحاث الأكثر انفتاحًا على التجربة الجنسية للرجال، مشيرًا إلى أن معظم البحوث حتى الآن ركزت على مراحل الجماع الثلاث والتي تتضمن الإثارة ومرحلة ما قبل النشوة ثم النشوة.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت دراسات سابقة عن إصابة نسبة مماثلة من السيدات باكتئاب ما بعد الجماع على أساس منتظم.

وحتى الآن يستمر الباحثون في دراسة الأسباب المؤدية لتلك الحالة، ويعتقدون أن هناك العديد من العوامل، بما في ذلك العوامل البيولوجية والنفسية على حد سواء.