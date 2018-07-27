باحثون يتوصلون لعلاج جديد للزهايمر بطريقة سهلة (صور)

ابتكرت مجموعة من الباحثين الكنديين تقنية جديدة لعلاج الزهايمر، من خلال توجيه الموجات فوق الصوتية على حاجز الدماغ الدموي، وثقبه مؤقتًا.

ويمنع الحاجز الدموي الدماغي الجراثيم والمواد الضارة الأخرى من الترشح إلى مجرى الدم، لكنه يمكن أن يمنع الأدوية اللازمة لعلاج الزهايمر وأورام الدماغ وأمراضًا عصبية أخرى من الوصول إلى هدفها في الدماغ.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ألمح الباحثون إلى أن التقنية المسماة “الموجات فوق الصوتية المركزة” تهز الدماغ بطريقة تشكل ثقوبًا مؤقتة في الحاجز الدموي الدماغي تسمح للدواء بالمرور عبره، قبل أن تنغلق مرة أخرى، وهي خطوة مهمة في تطوير علاجات غير غازية تصل إلى المخ بفعالية.

وقال الدكتور نير ليبسمان، وهو أخصائي جراحة الأعصاب في مركز العلوم الصحية في “سنيبروك” في تورونتو والذي قاد الدراسة: “منذ عقود وهذا هدف رئيس لعلم الأعصاب، فهذه الطريقة آمنة ودقيقة لاختراق الحاجز الدموي الدماغي، إنها مثيرة للغاية”.

وقال الطبيب إلايزر مصليا من المعهد الوطني للشيخوخة، والذي لم يشارك في الدراسة: “هناك حاجة لمزيد من اختبارات السلامة، ولكن التقنية واعدة بالتأكيد، وما هو مذهل هو إمكانية تركيزها لاستهداف منطقة محددة في الدماغ”.