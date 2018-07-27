بالصور.. تقنية جديدة لتشخيص أمراض العيون من دون طبيب

بدأ أحد المستشفيات في ولاية أيوا الأمريكية باستخدام الروبوتات لتشخيص أمراض العيون، ومن أبرزها اعتلال الشبكية السكري.

وأصبح مستشفى UI Health Care-Iowa River Landing في كورالفيل، بولاية أيوا، الأول في استخدام روبوت لرصد بوادر الإصابة بمرض اعتلال الشبكية السكري، حيث من المعروف أن المرض ينشأ كأحد مضاعفات مرض السكري من النوع الأول أو النوع الثاني، وإذا تُرك دون تشخيص فقد يسبب العمى.

وبإمكان الروبوت، الذي يُطلق عليه اسم IDx-DR، مسح وتحليل شبكية العين للمرضى، وتشخيص المرض دون أي مساعدة بشرية، حيث نجح في إجراء اختبارات سريرية لأكثر من 900 مريض في نيسان/ أبريل الماضي.

وحصل الروبوت على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لاستخدامه بعد أن ثبت أن لديه حساسية بنسبة 87 % تجاه مرض اعتلال الشبكية السكري، إذ من المأمول أن يُسهل الجهاز عملية التشخيص دون الحاجة لطبيب العيون.

وبإمكان الروبوت أيضًا توفير نتائج التشخيص في غضون دقائق، ويستخدم كاميرا شبكية لالتقاط صور لعين المريض.

ويقول الدكتور مايكل أبراموف، رئيس ومدير شركة IDx وهو طبيب عيون محترف: “يقوم الروبوت بعد التقاط الصور بتحليلها بنفس الطريقة التي أمارسها كطبيب، ويمكنه بعد ذلك تحديد ما إذا كان المريض مصابًا بالمرض ويعطي تشخيصًا له”.

وأضاف أبراموف: “الروبوت يبحث عن مشكلات مختلفة في العين، مثل النزيف والعديد من التشوهات الأخرى التي تصيب شبكية العين نتيجة لمرض السكري، وهو ما أفعله عندما أفحص حالة مريض، ويقوم الجهاز بتحليل كل هذا ويعطي التشخيص بنفسه”؟

ويعترف الدكتور أبراموف بأن التطبيقات الحالية لهذه التقنية محدودة إلى حد ما، ولكنه يأمل أن تتوسع في المستقبل وأن تُستخدم لكشف المزيد من الأمراض.