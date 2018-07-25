دراسة: “طفيلي” موجود في الجسم قد يرتبط بالنجاح وريادة الأعمال

المصدر: ا ف ب

قد يكون النجاح في مجال الأعمال أو الجرأة وحب المجازفة عائدًا إلى وجود “طفيلي” مسؤول عن الإصابة بـ”التوكسوبلازما”، على ما أشارت دراسة نشرت نتائجها في مجلة “بروسيدينغز اوف ذي رويال سوساييتي بي” البريطانية.

و”طفيلي التوكسوبلازما” أو “المقوسة الغوندية” ينتشر في الجسم خصوصًا عند استهلاك لحوم غير مطهوة كفاية أو مياه كانت على تماس مع تربة ملوثة بمخلفات.

ويصيب هذا الطفيلي أكثر من ملياري شخص، وهو قادر من خلال التغيرات الهرمونية والعصبية الناجمة عن وجوده داخل الجسم على زيادة “النزق” و”الطموح” و”البحث عن المقتنيات المادية” و”المزايا المرتبطة بريادة الأعمال”، على ما أوضحت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعات “ليدز” الإنجليزية و”بولدر” الأمريكية و”فرانكفورت” الألمانية و”بيلباو” الإسبانية و”بودو” النرويجية وهونغ كونغ.

ومع تحليل نتائج فحوصات لعاب أجريت على 1500 طالب أمريكي، اكتشف الباحثون أن حاملي الطفيلي هذا كانوا أكثر بـ”1,7 مرة” ميلًا إلى إبداء اهتمام بريادة الأعمال والإدارة.

وأظهرت فحوصات أخرى أجريت لدى مهنيين يحضرون لقاءات متعلقة بأوساط الشركات، أن حاملي طفيلي التوكسوبلازما كانوا أكثر ميلًا إلى تأسيس شركتهم الخاصة.

ومن خلال تحليل بيانات من 42 بلدًا، اكتشف الباحثون أيضًا أن انتشار الإصابة بالطفيلي هذا مؤشر “على نشاط في مجال الأعمال أو نية بخوضه”.

وأكد الباحثون أن “الخوف من الفشل” أقل في المناطق، حيث يكثر انتشار الطفيلي.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه النتائج تُظهر “رابطًا بين الإصابة بالطفيلي وسلوك بشري معقد، ولا سيما حس الأعمال والإنتاجية الاقتصادية”.

وشدد الباحثون على أن دراسات سابقة، أشارت إلى احتمال أن يغيّر هذا الطفيلي تصرف كائنات غير بشرية؛ لتتمكن من التكاثر بسهولة أكبر.