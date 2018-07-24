الفياغرا النسائية تفشل كعلاج لتشوهات الحمل وتقتل 11 جنينًا

فشل باحثون هولنديون في علاج تشوهات الحمل بحبوب الفياغرا النسائية التي قتلت ما لا يقل عن 11 جنينًا.

تعاطت 93 سيدة في 10 مستشفيات في جميع أنحاء هولندا حبوب الفياغرا كجزء من تجربة طبية تهدف لعلاج عيوب أجنتهن الخلقية.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أمل الباحثون استخدام الفياغرا، التي توصف عادة للرجال لعلاج ضعف الانتصاب، لزيادة تدفق الدم من خلال المشيمة وتعزيز نمو الأجنة، وذلك بعد نجاح الاختبارات على الفئران.

وبعد تعاطي العقار، أصيب 17 جنينًا بارتفاع ضغط دم الرئتين، مما يعني عدم حصولهم على كمية كافية من الأكسجين، وأسفر عن وفاة 11 منهم.

وتنتظر ما بين 10 و15 سيدة في قلق لرؤية ما إذا كان أطفالهن قد تأثروا، أما بقية الأجنة فلم تتأذى.

وبعد النتيجة المروعة، تم إلغاء التجربة السريرية، ويجري التحقيق فيها، بينما تم تعليق تجربة ثانية مشابهة في كندا، على الرغم من عدم تأذي أي من المشاركات.

كما أُجريت تجربة مماثلة في المملكة المتحدة ونُشرت نتائجها في ديسمبر، رغم أنها لم تقدم أي دليل قاطع على فوائد أو أضرار العقار على تشوهات الحمل.