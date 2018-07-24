اكتشاف 100 يرقة من الديدان داخل دماغ طفلة (صور)‎

عانت طفلة في الثامنة من عمرها من صداع شديد ونوبات صرع، وعند فحصها أُصيب الأطباء بصدمة كبيرة؛ إذ عثروا على 100 من يرقات الديدان الشريطية داخل دماغ الطفلة، التي لم يُكشف عن اسمها من عاصمة الهند “نيودلهي”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تناولت الطفلة في البداية جرعة كبيرة من الستيرويد، للتخلص من اليرقات المشتبه بها، لكن بدلًا من علاجها، تسبب ذلك في انتفاخ جسمها من 40 إلى 60 كغم، كما جعلها غير قادرة على التنفس والمشي.

عندما يأس والداها، أخذا ابنتهما إلى مستشفى “فورتيس” في مدينة “جورجاون” في الهند، حيث كشفت الفحوصات أنها تعاني من حالة تدعى “داء الكيسات المذنبة”.

يُرجح أن اليرقات وصلت إلى دماغها عبر مجرى الدم من بطنها، بعد تناولها فاكهة أو خضروات ملوثة، أو لحمًا غير مطهو جيدًا.

بعد خضوعها للعلاج لقتل اليرقات، تعافت الفتاة تدريجيًا، وأصبحت قادرة على المشي مرة أخرى، حيث، بدأت بعلاجات خففت تورم جسمها، تلاه العلاج القاتل لليرقات.

وكشف طبيب الأعصاب “برافين جوبتا”، أن حالة الطفلة تحدث نتيجة تناول الأطعمة الملوثة بالديدان الشريطية عن طريق الخطأ، كما أوضح أنها عندما تصل اليرقات إلى الدماغ عبر الجهاز العصبي، تتسبب في الإصابة بداء الكيسات العصبية، الذي يصاحبه صداع حاد ونوبات صرع وارتباك.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن مرض الكيسات العصبية هو من أسباب الصرع الأكثر قابلية للعلاج في جميع أنحاء العالم، ويعتقد أنه وراء 30% من جميع الحالات.