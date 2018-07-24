مزج السكر مع الشاي والقهوة يزيد مخاطر هذا المرض

توصلت دراسة أمريكية حديثة، إلى أن إضافة السكر إلى الشاي أو القهوة يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر لأكثر من الضعف.

بالإضافة إلى ذلك، كشف الخبراء أنه من المرجح أيضًا أن يواجه محبو المشروبات الغازية والعصائر نفس الخطر.

وفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، حلل الباحثون النظام الغذائي لـ2226 شخصًا متقاعدًا، وتتبعوا حالاتهم لمدة 7 سنوات في المتوسط.

وأشارت النتائج الحديثة إلى أن الذين يستهلكون كميات كبيرة من السكر، كانوا أكثر عُرضة لخطر الإصابة بالزهايمر، سواء عن طريق إضافة السكر أو استهلاك مشروبات تحتوي على السكر.

وأوضح علماء “جامعة كولومبيا” في نيويورك، أن الأشخاص الذين وضعوا أكثر من 2.5 ملعقة صغيرة في مشروباتهم، كانوا أكثر عُرضة للإصابة بالخرف مقارنة بالذين لم يضيفوا أي سكر بنسبة 54%.

ووجد الخبراء أن الأشخاص الذين يشربون أكثر من نصف عبوة مياه غازية يوميًا، أكثر عرضة بنسبة 47% من الذين يشربون أقل من ثلاث عبوات ونصف في السنة، كما أن شرب عبوة عصير صغيرة في اليوم، تكفي لزيادة الخطر بنسبة 27%.

وقال الدكتور جيان غو رئيس الدراسة: “تشير هذه النتائج إلى أن المشروبات السكرية وغيرها من المشروبات أو الأطعمة ذات السكر المضاف، قد تزيد من خطر الإصابة بالزهايمر”.