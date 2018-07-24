ولادة رضيع دون عضلات بطن.. والسبب متلازمة نادرة (صور)

شهدت العاصمة البريطانية لندن، حالة نادرة لولادة طفل دون عضلات بطن، وهو الآن يصارع الموت في انتظار جراحة “زرع بطن” لإنقاذ حياته.

وولد ألبرت في مدينة “هارو” في لندن، وفي عمر 4 أيام فقط، شُخصت إصابته بمتلازمة “البطن البرقوقية” (بي بي إس).

وإضافة إلى عدم وجود عضلات بطن ومشاكل كلوية حادة، فإن حالة ألبرت تجعله يعاني الغثيان وأمراض الكلى والتهابات المسالك البولية المتكررة، إضافة إلى الانتفاخ والإمساك، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكشفت والدة الرضيع إيرينا كريت (28 عامًا) أنها بحاجة إلى جمع 55 ألف جنيه إسترليني من أجل إجراء الجراحة، إذ أوضحت أن العملية التي تنقل العضلات من فخذي الرضيع إلى جدران البطن، لا تتوافر إلا في الولايات المتحدة نظرًا لأن حالة صغيرها نادرة جدًا، إذ يصاب واحد من بين 40 ألف مولود بهذه الحالة، فضلًا عن أن الجراحة نفسها نادرة أيضًا.

وأوضح الخبراء أن العضلات تؤخذ من عضلات الفخذين؛ لأن هذه المنطقة من الجسم تكون الأقل تأثرًا بفقدان الأنسجة.

يذكر أن إيرينا رفضت التخلي عن طفلها حتى قبل ولادته، إذ كشفت أن الأطباء أخبروها بوجود مشاكل أثناء حملها بألبرت واقترحوا عليها الإجهاض لكنها رفضت.

ولم يستطع الأطباء تحديد المشكلة آنذاك، لكن عند الولادة، كان جسد ألبرت مغطى بالتجاعيد، وبدا كرجل عجوز وليس رضيعًا حديث الولادة.

وبعد اكتشاف تشخيص طفلها، كافحت إيرينا دون كلل لمساعدة ألبرت على عيش حياة طبيعية، وقالت: “منذ لحظة ولادته تم نقله إلى العناية المركزة وتركه هناك لأكثر من شهر”.

وتكمن خطورة حالة ألبرت في كونها سريعة التطور، ففي يوم قد يكون على ما يرام، وفي اليوم التالي يواجه الموت.

وليس أمام إيرينا سوى التشبث بأملها الأخير، وهو جمع 55 ألف جنيه إسترليني من أجل إجراء الجراحة التي ستنقذ حياة ابنها.