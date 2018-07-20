السعودية.. تسجيل إصابة بإنفلونزا الطيور في الرياض

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية اليوم الجمعة، عن اكتشاف إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور من نوع H5N8، في سوق العزيزية للطيور بالرياض، وفق وكالة الأنباء (واس).

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور عبدالله أبا الخيل، إن فرع الوزارة في الرياض باشر بتطبيق خطة الطوارئ المعدة للتعامل مع مثل هذه الحالات، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لافتًا إلى أنه تم منع حركة الطيور في محيط السوق الذي أغلق تمامًا، وتم التخلص الآمن من الطيور، بتوجيه من أمير منطقة الرياض بالإنابة محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

وأكد أبا الخيل أن الوزارة بالتعاون مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة، نجحت خلال الفترة الماضية في الحد من انتشار المرض الذي لم يثبت انتقاله إلى البشر، إضافة إلى ضبط حركة نقل الطيور، والتشديد على مشروعات الطيور بتطبيق إجراءات الأمن الحيوي، والتخلص الآمن من الطيور في المناطق المصابة، مشيرًا إلى أن آخر إصابة مسجلة كانت بتاريخ 17 نيسان/أبريل 2018.

ودعا أبا الخيل ملاك الطيور إلى وقف أعمالهم في سوق العزيزية بالرياض لحين انتهاء عمليات تطهير السوق.