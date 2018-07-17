ابتكار مصباح يعالج ألم الفراش والقرحة (صورة)

تستخدم العلاجات الضوئية بشكل متزايد لعلاج الحالات الطبية مثل الأمراض والآلام الجلدية، والآن يسخرها الأطباء البريطانيون لعلاج الجروح المزمنة مثل قرحة الفراش.

عادة ما يتضمن العلاج الضوئي استخدام طول موجي واحد للضوء يتميز بخاصية معينة، على سبيل المثال، تم اكتشاف أن الضوء الأزرق يعالج الألم لأنه يمكن أن يحفز إنتاج الجسم لأكسيد النيتريك الذي يوسع الأوعية الدموية، مما يزيد من تدفق الدم إلى المنطقة، ويخفف الألم.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ثبت أن الأشعة فوق البنفسجية يمكن استخدامها بكميات صغيرة ومضبوطة لمكافحة الميكروبات والالتهابات، ما أدى إلى استخدامها لعلاج الأمراض الجلدية مثل حب الشباب والإكزيما.

والآن جمع أطباء مؤسسة “سالفورد رويال” الخيرية ثلاثة أنواع مختلفة من الضوء الأحمر والأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء، لعلاج التقرحات.

وابتكر الأطباء مصباحًا خاصًا فيه 32 مصباحًا مختلفًا، تنبعث منها أشعة تحت حمراء وفوق بنفسجية، لتسريع الشفاء من خلال آليات مختلفة.

وفي تجربة حديثة خضع فيها المشاركون لجلسات مدتها 15 دقيقة مرتين في الأسبوع لمدة 3 أسابيع تحت المصباح المبتكر، وجد الأطباء أن العلاج كان فعالًا في علاج قرحة أطراف الأصابع الناجمة عن حالة تسمى “التصلب الجهازي”، حيث يهاجم نظام المناعة النسيج الضام عن طريق الخطأ ويسبب تقرحات على الأصابع واليدين.

ووفقًا لأطباء “خدمة الصحة الوطنية البريطانية” (إن إتش إس)، يمكن استخدام المصباح لعلاج التقرحات الأخرى، بما في ذلك قرحة القدم الناتجة عن مرض السكري، من خلال تحفيز إنتاج الكولاجين الذي يساعد على نمو الأنسجة الجديدة واستكمال عملية الشفاء.