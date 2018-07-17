شركة سويسرية تعلن نجاح تجارب عقار جديد ضد الإنفلونزا

المصدر: أ ف ب

نشرت شركة “روش” السويسرية المتخصصة في إنتاج الأدوية، نتائج دراسة عيادية على علاج جديد للإنفلونزا، أثبت فاعليته على أشخاص كانوا يعانون تعقيدات كبيرة.

وبحسب هذه الدراسة المتقدمة، بلغ العقار الجديد بالوكسافير ماربوكسيل هدفه الأساس؛ إذ تبيّن أنه فعّال في التصدي للإنفلونزا أكثر من عقاقير أخرى لم تتمكن من وقف زحف الفيروس في الجسم.

ويمكن أن تؤدي الإنفلونزا إلى مضاعفات خطيرة لدى من هم فوق الخامسة والستين، أو من يعانون الربو أو السكري أو الأمراض المزمنة في الرئتين أو أمراض القلب والأوعية.

وتصل هذه التعقيدات إلى ضرورة إدخال المريض إلى المستشفى، وفي بعض الأحيان تؤدي إلى الوفاة.

والإنفلونزا من الأمراض المعدية الأكثر انتشارًا في العالم، وهو مرض يصيب سنويًا ما بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين شخص، ويؤدي إلى وفاة 650 الفًا، بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية.