يمتد من الأنف للحنجرة.. ابتكار أنبوب سيليكون لمنع الشخير

ابتكر مجموعة علماء بريطانيون أنبوب سيليكون من شأنه أن يمنع الشخير، لكن قد لا يجرؤ الجميع على استخدامه.

يصل طول أنبوب منع الشخير إلى 15 سم، ويوضع في فتحة الأنف ويتم دفعه حتى يصل إلى مؤخرة الحنجرة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يبقي الجهاز الذي يساعد على التنفس بشكل طبيعي، مجرى الهواء مفتوحًا أثناء النوم لمنع انقطاع النفس أثناء النوم، وهي حالة تسبب الشخير.

أظهرت الأبحاث أن أعراض توقف التنفس أثناء النوم تنخفض بمقدار الثلث تقريبًا عند استخدام المرضى للأنبوب، ومن المتوقع إجراء أبحاث أكبر.

يؤثر توقف التنفس أثناء النوم على 600 ألف شخص بالغ في بريطانيا، الأمر الذي يحدث عندما يرتخي نسيج الحنجرة بشكل متكرر أثناء النوم، ما يسد مجرى الهواء لمدة تصل إلى 10 ثوان في المرة الواحدة، ولأكثر من 30 مرة في الساعة، والشخير هو الصوت الناتج عن مرور الهواء عبر مجرى الهواء المسدود.

وقد يكون الجهاز الجديد، المسمى “ناستينت”، أكثر العلاجات المتاحة ملائمة لاحتياجات المريض، حيث يتوافر الأنبوب بـ 6 أحجام ليتناسب مع المستخدم.

ويتميز الأنبوب بمشبك يتم تثبيته في الأنف من الخارج، حتى لا يتم استنشاقه أثناء النوم ويمكن إزالته بسهولة.

ولاستخدامه، كل ما على المريض فعله هو إدخال الأنبوب في فتحة الأنف ودفعه حتى يصل إلى الجزء الرخو من الحنجرة في الجزء الخلفي من الحلق، وبمجرد تثبيته يتنفس المريض بشكل طبيعي من خلاله، بينما يعمل الأنبوب على إبقاء الأنسجة اللينة من إغلاق مجرى الهواء.