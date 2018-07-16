إيران تنفي انتشار الطاعون في المناطق الغربية

نفى المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، ما نشرته مواقع إخبارية محلية عن انتشار الطاعون في المناطق التي تعرضت لزلزال عنيف في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بمناطق مختلفة تابعة لمحافظة كرمنشاه غرب إيران ذات الغالبية الكردية.

وقال إيرج حريرجي خلال مؤتمر صحافي عقده بوزارة الصحة إنه “لا صحة لانتشار الطاعون البشري في المناطق المتضررة من الزلزال بمحافظة كرمنشاه”، مضيفًا: “لا يوجد قلق بشأن الطاعون البشري، وقد تم القضاء على المرض”.

وبين حريرجي رداً على تقارير إخبارية عن تفشي مرض الطاعون في كرمنشاه: “على مدى عقود، قد تم القضاء على الطاعون البشري وعناوين بعض الصحف ووسائل الإعلام منها “عودة الطاعون” في المناطق التي ضربها الزلزال لا تساعد أي بلد ولا تخدم الناس والمجتمع”.

وأكد المسؤول الإيراني أن “الإصابات بمرض الطاعون البشري في المناطق التي ضربها الزلزال شائعات غير صحيحة”، منوهًا إلى وجود حالات إصابات بالطاعون الحيواني في بعض المناطق التي توجد فيها الحيوانات الأليفة والبرية ويمكن نقلها، ولكن المخاوف بشأن الطاعون البشري هناك غير حقيقية.

وكان المدير العام لحماية البيئة في محافظة كرمان جنوب إيران، رضا جزيني زاده، قال للوكالة التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون، إنه “تم تسجيل إصابة 50 رأسًا من الماعز بمرض الطاعون وتم إحراق ودفن جثث تلك الحيوانات”.

وأضاف جزيني زاده أن “وباء الطاعون المجترات الحيوانية (Ppr) تم تشخيصه في الحديقة الوطنية بمحافظة كرمان، ومرض الآفات (PPR) هو مرض شائع بين الحيوانات البرية يتم تدجينه وحتى في بعض الحالات يمكن مشاركته مع البشر”.

وكان أعنف زلزال ضرب إيران في الـ12 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في محافظة كرمنشاه غرب البلاد بالقرب من الحدود العراقية، وبلغت قوته 7.3، حيث أسفر عن مقتل 620 شخصًا على الأقل وإصابة 12 ألف بجروح وتدمير 15 ألف وحدة سكنية بحسب تقارير رسمية إيرانية.