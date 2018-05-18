هل يمثل شرب الماء بكثرة في السحور حلًا للعطش في رمضان؟ (فيديو)

قال الدكتور محمد عمر، أخصائي التغذية العلاجية وعلاج السمنة، إن جسم الإنسان يحتاج إلى 3 لترات من المياه يوميًا؛ ليعادل نسبة السوائل التي يفقدها في الصيام، وأي كمية تزيد عن ذلك لا يستفيد منها الجسم.

وحذر عمر في لقاء خاص مع “إرم نيوز”، من تناول بعض المشروبات، مثل العرق سوس والتمر هندي والسوبيا بكميات كبيرة، لتعويض نقص المياه في الجسم؛ لأنها تحتوي على نسبة سكر مصنعة عالية، لا يستفيد منها الجسم، ويقوم بتحويلها إلى دهون؛ ما يسبب الإصابة بالسمنة.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، أن شرب كميات كبيرة من المياه أثناء الإفطار أو السحور لا يؤخر الإحساس بالعطش؛ لأن الجسم يطرد الكميات التي تكون زائدة عن حاجته، مشيرًا إلى أن العطش يأتي عندما تنقص نسبة الماء الموجودة داجل الجسم.

وتابع الدكتور محمد عمر، أنه يجب الاكتفاء بشرب كوب ماء أو عصير أثناء وجبة الإفطار، وبعد ذلك يمكن توزيع كمية الماء بشكل متساو خلال فترة ما بين الإفطار والسحور.

https://www.youtube.com/watch?v=HXlEOUe5IkI