شرط واحد لاستفادة الجسم من شرب الماء بكثرة في رمضان (فيديو إرم)

قال استشاري السمنة والنحافة الدكتور أحمد سعيد الخولي، إن الاستفادة المثلى من الماء خلال شهر رمضان، تكون عبر الامتناع عن تناول الأملاح أو التوابل العطرية مثل الكمون والشطة والفلفل بكميات كبيرة.

وأضاف في لقاء خاص مع “إرم نيوز”، أن تناول ملح الطعام والتوابل بكثرة يصيب الإنسان بالسمنة المائية، حيث تقوم التوابل بتخزين الماء داخل الجسم، مشيرًا إلى أن الكمية الصحية التي يجب أن يشربها الإنسان ما بين الإفطار والسحور هي 8 أكواب فقط، والزيادة تخرج مع البول.

وأكد الخولي أن شرب الماء بكميات كبيرة مفيد للجسم، سواء كان ذلك في شهر رمضان أو خارج الشهر الكريم، لأنها تساعد على غسيل الكلى وإدرار البول.

وأوضح الطبيب المختص، أن البدء في تناول 3 حبات تمر مع كوبين ماء أثناء الإفطار تساعد على تهيئة المعدة لاستقبال الطعام، وإذا حدث الأمر ذاته قبل السحور، سيساعد ذلك على تقليل كميات الطعام التي نتناولها.