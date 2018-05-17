كيف تتناول وجبة الإفطار في رمضان دون زيادة وزنك؟ (فيديو إرم)

قال الدكتور أحمد سعيد الخولي، استشاري السمنة والنحافة، إن شهر رمضان الكريم يتميز بوجود كميات كبيرة من الطعام على وجبة الإفطار؛ ما قد يؤدي إلى الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن، موضحًا أن وجبة الإفطار يجب أن تكون متوازنة، و تحتوي على البروتينات الحيوانية والنباتية والفيتامينات.

وأضاف في لقاء خاص مع “إرم نيوز”، أن هناك خطوات يجب اتباعها في تناول وجبة الإفطار، حيث نبدأ بتناول حبتين أو ثلاث حبات من التمر؛ لإعطاء الجسم السعرات الحرارية التي فقدها خلال اليوم، ثم نتناول طبق شوربة؛ لملء جزء كبير من المعدة، وبعدها نتناول سلطة خضراء دون ملح، وفي النهاية نأكل الوجبة الرئيسية، مشيرًا إلى أن تناول الطعام بهذه الطريقة الصحية يجعلنا نأكل كميات قليلة من الدهون والبروتينات الحيوانية.

وتابع الدكتور الخولي، أن هناك بعض الممنوعات التي يجب الابتعاد عنها في وجبات السحور والإفطار، منها الأملاح والتوابل الحارة التي قد تسبب سمنة مائية في الجسم، مشددًا على ضرورة تقليل نسب الدهون والزيوت غير الصحية.

واختتم بأنه يجب الإكثار في السحور من تناول الوجبات التي تحتوي على عنصر الحديد، مثل العسل الأسود والفلفل الملون، والإكثار من تناول البروتين النباتي في صورة الفول أو الزبادي أو منتجات الألبان، مع ضرورة تقليل تناول الخبز والنشويات.