أطعمة تحمي الجلد من الجفاف في رمضان (فيديو إرم)

قال استشاري الأمراض الجلدية، الدكتور عاصم فرج، إن شهر رمضان في الصيف يختلف تمامًا عنه في الشتاء، حيث يفقد الجسم كميات كبيرة من المياه والأملاح التي تؤدي إلى جفاف الجلد.

وأشار إلى أن هناك بعض الأطعمة التي تعوض فقدان الجسم لهذه الكميات من المياه، منها منتجات الألبان وخاصة اللبن الرايب والبلح.

وأضاف الدكتور فرج في لقاء خاص مع “إرم نيوز” أن نقص المياه والأملاح في جسم الإنسان يؤدي إلى الإصابة بجفاف البشرة، والتي تتسبب في وجود تشققات بالجلد والإحساس بالحكة وظهور قشور، مشيرًا إلى أن علاج جفاف الجلد يتم في خمس دقائق عن طريق الاستحمام بمياه باردة واستخدام كريمات ترطيب.

وتابع الدكتور فرج أن أعراض جفاف الجلد كثيرة، منها ظهور تشققات في الجلد والإحساس بالحكة ووجود قشور في جسم الإنسان، مشددًا على ضرورة شرب المياه بكميات كبيرة، لكن ليس مرة واحدة بل على فترات قريبة.